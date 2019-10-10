Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında bir anne ve 2 kızı şehit düştü
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında bir anne ve 2 kızı şehit düştü

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında bir anne ve 2 kızı şehit düştü

13 dakika önce

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda bir anne ve 2 çocuğu şehit düştü, 24 kişi yaralandı.

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda bir anne ve 2 çocuğu şehit düştü, 24 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden Nusaybin'e havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermileri ilçe merkezinde bir binaya isabet etti.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivilin şehit düştüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Şehit düşen sivillerin anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) olduğu öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında bir anne ve 2 kızı şehit düştü

Suriye, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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