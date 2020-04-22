Terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü YPG/PKK ile Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri arasında çatışma çıktı.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü YPG/ PKK ile Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri arasında çatışma çıktı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçe merkezinin güneyindeki Tel Temır çevresinde terör örgütü YPG/PKK, SMO askerlerinin bulunduğu cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. Bunun üzerine SMO askerleri ile terör örgütü arasında çatışma yaşandı. Şiddetli çatışmaların çıktığı bölgede, SMO askerlerince terör örgütünün sızma girişimleri engellendi. Fırat'ın doğusunda işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, güvenli bölge çevresinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alıyor. Türkiye 9 Ekim 2019'da Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında 12 Ekim'de Rasulayn ilçe merkezini YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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