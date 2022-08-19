Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldı. Yerel kaynaklar, saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını aktardı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Bölgedeki hastaneler, yaralıların tedavisi için tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek çağrıda bulundu. - EL BAB

Kaynak: İHA

El Bab, Suriye, PKK, YPG, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı - Son Dakika

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