Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı - Son Dakika
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Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı

19.08.2022 12:00

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Terör örgütü YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçesinde bir pazar yerini hedef aldı. Yerel kaynaklar, saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını aktardı. Yaralılar sivil savunma ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Bölgedeki hastaneler, yaralıların tedavisi için tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek çağrıda bulundu. - EL BAB

YORUMLAR
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BM, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki Hol Kampı'nda şiddetin arttığı uyarısında bulundu BM, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki Hol Kampı'nda şiddetin arttığı uyarısında bulundu Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/YPG operasyonu: 2 tutuklama
Kaynak: İHA

El Bab, Suriye, PKK, YPG, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK El Bab'da sivillere saldırdı: 9 ölü, 28 yaralı - Son Dakika
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