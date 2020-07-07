Mersin'de, terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin kente geldiği tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.