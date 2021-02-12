Suriye'de geçtiğimiz pazartesi günü terör örgütü YPG/ PKK tarafından El Bab ilçesine yapılan roketli saldırıda ağır yaralanan 3 yaşındaki Tim Moatarmawy hayatını kaybetti.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK, geçtiğimiz pazartesi günü El Bab ilçesine roketli saldırı düzenlemişti. Sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığı saldırıda 3'ü çocuk 10 sivil yaralanırken, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Yerel kaynaklara göre, saldırıda ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun ismi Tim Moatarmawy olarak açıklandı.

(İHA)