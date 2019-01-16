Son Dakika Haberleri: Terör Örgütü Ypg/pkk Sanığına Hapis Cezası

Terör Örgütü Ypg/pkk Sanığına Hapis Cezası

14 dakika önce

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör Örgütü Ypg/pkk Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İbrahim Aljomaa ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Aljomaa, terör örgütü YPG/PKK üyesi olmadığını belirtti.

Örgüt içerisinde zorla tutulduğunu savunan Aljomaa, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:31 Kaynak: AA

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