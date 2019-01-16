Adana
'da, terör örgütü YPG/ PKK
üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Suriye
uyruklu tutuklu sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık İbrahim Aljomaa ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Aljomaa, terör örgütü YPG/PKK üyesi olmadığını belirtti.
Örgüt içerisinde zorla tutulduğunu savunan Aljomaa, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise esasa ilişkin mütalaasında dava dosyasındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.