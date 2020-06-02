Terör örgütü YPG/PKK, sivillerin tarım arazisini yakmaya devam ediyor - Son Dakika

Suriye'de YPG/ PKK'lı teröristler, Rakka Valiliğine bağlı Suluk kasabasında sivillere ait tarım arazisini yaktı.
Suriye'de YPG/PKK'lı teröristler, sivillerin tarım arazilerini yakmaya devam ediyor. YPG/PKK'lı teröristler Rakka Valiliğine bağlı Suluk kentinde sivillere ait tarım arazilerini yaktı. Yerel kaynaklar, teröristlerin sürekli sivillerin tarım arazilerini ateşe verdiğini belirtti. Ateşe verilen tarım arazilerindeki mahsullerin tamamı zarar görürken siviller, kendi çabalarıyla yangını sündürmeye çalıştı.
(İHA)