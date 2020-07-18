Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de karşıt sesleri bastırmak için onlarca sivili alıkoydu - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de karşıt sesleri bastırmak için onlarca sivili alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgal ettiği bölgelerde örgüt karşıtı seslerin yükseldiği bazı yerleşimlere baskınlar yaparak onlarca sivili alıkoydu.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgal ettiği bölgelerde örgüt karşıtı seslerin yükseldiği bazı yerleşimlere baskınlar yaparak onlarca sivili alıkoydu.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK'lı teröristler, Deyrizor'un doğu kırsalında, örgütün ihlallerine ve işgaline karşı son dönemde sık sık gösterilere sahne olan bazı sivil yerleşimleri, "terörle mücadele" bahanesiyle dün kuşatma altına aldı.

Terör örgütü, bu kapsamda Şıheyl ilçe merkezi ile El-Busayra, El-Zur ve El-Havayıç köylerine baskınlar yaparak onlarca sivili alıkoydu.

Bu yerleşimlerin giriş ve çıkışlarını kapatan teröristler, alıkoydukları sivilleri, "terör" suçlamasıyla Deyrizor'daki Ömer petrol sahasına götürdü.

YPG/PKK'nın söz konusu bölgelerde kuşatması sürerken, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları da uçuşlar gerçekleştirdi.

İşgal ettiği bölgelerde geçen ay Beşşar Esed rejimi ve UNICEF'e ait okullara el koyan YPG/PKK, yakın zamanda da ilkokuldan liseye tüm sınıflarda militarizm esaslı ideolojik eğitimini dayatma kararı almıştı. Bunun üzerine Deyrizor'da, Arap nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelerde örgütün bu uygulaması protesto edilmişti.

Deyrizor'un doğu kırsalında YPG/PKK işgalinde yaşayan Araplar, son dönemde hayat pahalılığı ve örgütün bölge halkına karşı işlediği ihlallere karşı sık sık gösteriler düzenliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, geçen yıl mayısta da karşıt gösterilerin düzenlendiği Şıhayl ilçe merkezine baskın yaparak 7 sivili öldürmüştü.

Deyrizor, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de karşıt sesleri bastırmak için onlarca sivili alıkoydu - Son Dakika
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