Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de kız çocuklarını kaçırmaya devam ediyor - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de kız çocuklarını kaçırmaya devam ediyor

10.10.2020 12:53
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de kız çocuklarını kaçırmaya devam ediyor, System.String[]

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Kamışlı ilçesinde bir kız çocuğunu daha kaçırarak zorla silah altına aldı.

Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'de işgal ettiği Kamışlı ilçesinde bir kız çocuğunu daha kaçırarak zorla silah altına aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları ailelerinden kopararak alıkoymaya devam ediyor.

Terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçe merkezinde 16 yaşındaki Ravan Umran Alliko'yu önceki gün okul çıkışı kaçırdı.

Teröristler, Alliko'yu zorla saflarına katmak için Kamışlı ilçe merkezinin batısında bulunan Himo köyünde sözde asayiş merkezine götürdü.

Kızlarının örgüt tarafından kaçırıldığını öğrenen Alliko ailesi, dün Himo köyüne giderek örgütten evlatlarını geri istedi, ancak teröristler kız çocuğunun ellerinde olmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü, 1 Eylül'de yine Kamışlı'da 13 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırmıştı.

YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde son zamanlarda çok sayıda çocuğu alıkoyarak, zorla silah altına almıştı.

YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansıdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda da YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "Bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de kız çocuklarını kaçırmaya devam ediyor - Son Dakika

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