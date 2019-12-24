Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor

6 saat önce

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığı, bu çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere silahlı eğitim verdiği öğrenildi.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki kimsesiz çocukları zorla silah altına alıyor, System.String[]

Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığı, bu çocuklara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere silahlı eğitim verdiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesi terör örgütü YPG/PKK'nın hainliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Teslim olan H.A, terör örgütünün işgal ettiği Suriye'nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan yabancı uyruklu kimsesiz çocukları zorla silah altına aldığını belirtti.

Yaşları 12-14 arasında değişen yüzden fazla çocuğa zorla silah verildiğini ifade eden terörist, verilen eğitimin ardından çocukların Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusuna karşı kullanılmak üzere Roj kampına götürüldüğünü söyledi.

Güvenlik kaynakları, söz konusu durumu YPG/PKK'nın terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin ve dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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