Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK tarafınan Akçakale'ye atılan havan mermisi bir eve isabet etti
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK tarafınan Akçakale'ye atılan havan mermisi bir eve isabet etti

Terör örgütü YPG/PKK tarafınan Akçakale'ye atılan havan mermisi bir eve isabet etti

1 saat önce

Havan mermisi isabet eden ev Evde oluşan hasarlar ŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermisi bir eve isabet etti.

Havan mermisi isabet eden ev

Evde oluşan hasarlar ŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermisi bir eve isabet etti.

Terör örgütü YPG/PKK tarafınan Akçakale'ye atılan havan mermisi bir eve isabet etti

Şanlıurfa, Akçakale, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:03 Kaynak: AA
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