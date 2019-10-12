Terör örgütü YPG/PKK tarafınan Akçakale'ye atılan havan mermisi bir eve isabet etti
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Havan mermisi isabet eden ev Evde oluşan hasarlar ŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermisi bir eve isabet etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:03 Kaynak: AA
Havan mermisi isabet eden ev
Evde oluşan hasarlar ŞANLIURFA - Terör örgütü YPG/ PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermisi bir eve isabet etti.
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