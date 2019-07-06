Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi

19 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde terör örgütü YPG/PKK'a ait füze ve patlayıcılar bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde terör örgütü YPG/ PKK'a ait füze ve patlayıcılar bulundu.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıkta yer alan Çobanbey'in Ra'il köyündeki yerel güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç ilçesi tarafından gelen kamyonu şüphe üzerine durdu.
ÖSO'ya bağlık güvenlik güçlerinin dikkatli araması sayesinde aracın yedek mazot deposunda 15 katyuşa füzesi ile 13 patlamaya hazır mıknatıslı el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
YPG/PKK'nın terör eylemlerinde kullanmak için muhalif bölgelere patlayıcı taşımakla suçlanan kamyon şöförü, sorguya alındı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:57 Kaynak: AA
Türkiye, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Milletvekili Ağıralioğlu'ndan CHP ve HDP'ye terör örgütü PKK yanıtı! Dövizdeki dalgalanma nedeniyle ahududu fiyatları yüzde yüz zamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi Türkiye'de alkol AB'ye göre yüzde 63 daha pahalı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve patlayıcılar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]