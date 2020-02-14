Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının 21'inci yıl dönümü nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel saldırıların önlenmesi amacıyla terör örgütü YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Mersin, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:38 Kaynak: AA
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