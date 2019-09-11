Son Dakika Haberleri: Terör örgütü ypg, sözde 'afrin'i kurtarmak' için para topluyor
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Terör örgütü ypg, sözde 'afrin'i kurtarmak' için para topluyor

1 saat önce

TERÖR örgütü YPG/PYD'nin Suriye'de kontrolü altında tuttuğu bölgelerde yerel halktan para toplamaya başladığı ortaya çıktı.

Terör örgütü ypg, sözde 'afrin'i kurtarmak' için para topluyor, System.String[]

TERÖR örgütü YPG/PYD'nin Suriye'de kontrolü altında tuttuğu bölgelerde yerel halktan para toplamaya başladığı ortaya çıktı. Toplanan paraların karşılığında sözde makbuz veren PYD/YPG, kağıtların üzerine 'Afrin'i kurtarmak için yardım makbuzu' yazdırdı.

Güvenlik kaynakları, ABD'nin silah, mühimmat ve lojistik olarak desteklediği YPG/PYD'nin Fırat'ın doğusunda sınır hattımıza yerleşmeye çalıştığını, Afrin'de ortaya çıkarılan tünellerin benzerlerini Fırat'ın doğusunda sınır boyunca oluşturmaya çalıştığını belirtti. Terör örgütünün Suriye'de kontrol ettiği bölgede halktan sözde 'Afrin'i kurtarmak' amacıyla zorla para topladığının tespit edildiğini belirten kaynaklar, terör örgütünün cesaret bulmasında ABD'nin tutumunu gerekçe gösterdi.

Türkiye'nin planlarının hazır olduğunu belirten güvenlik kaynakları, ABD ile yapılan işbirliği ve anlaşma kapsamında verilen sözlerin yerine getirmesi için bir süre bekleneceğini, olmadığı taktirde tüm müdahalelerin yapılacağının muhataplara bildirildiğini ifade etti.

Terör örgütünün tüm faaliyetlerinin izlendiğini belirten kaynaklar, teröristlerin hazırlıklarının hedefinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu ifade etti.

Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
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