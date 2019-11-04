Son Dakika Haberleri: Terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor
Son Dakika Güncel Terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor

Terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor

6 saat önce

Terör örgütü YPGPKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyorSuriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de...

Terör örgütü YPGPKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de çalışmalar yürütüyor.

DHA'nın ulaştığı görüntülerde, SMO askerlerinin, Tel Abyad ve Resulayn'da sokak temizliğinden, halka yapılan yardımlara, insanların evlerine yeniden yerleşmesinden, terör örgütünün verdiği zararları gidermek için yapılan tadilata kadar birçok çalışmayı yürüttüğü görülüyor.

Halka yapılan yardımlar büyük memnuniyet yaratırken, şekerleme ve çikolataların hediye edildiği çocukların da psikolojileri düzeltilmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Hilal ÖZTÜRK

Terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor

Suriye Milli Ordusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine dayanamayan HDP'liler, bir süre parti binasını kullanmayacak
Himalayalar'a YPG paçavrası dikmek isteyen terörist, tırmanış sırasında düşerek öldü Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı! Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin terör raporuna tepki: Çifte standartlı yaklaşımın en bariz örneği

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:14:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]