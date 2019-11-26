Terör örgütünde çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı Van Terörle Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında bugün Şırnak'ın Cizre ilçesi Sınır hattından Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar sonucunda bölücü terör örgütünde çözülmeleri hızlandığı açıklanırken. terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktığı bildirildi.

İKİ TERÖRİST İKNA YOLUYLA TESLİM OLDU

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2015 katılımlı Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 2015 katılımlı Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşci isimli örgüt mensupları Van Terörle Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında bugün Şırnak'ın Cizre ilçesi Sınır hattından Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim oldu. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

DÜN DE 2 TERÖRİST TESLİM OLMUŞTU

Suriye Ayn El Arap bölgesinden 2 terörist, İçişleri Bakanlığı unsurlarından Jandarma İkna timlerinin titiz çalışmaları neticesinde, M -16 silahı ve telsizleri ile birlikte, Suriye'den kaçarak Urfa'da sınır birliklerine dün teslim olmuştu.

(İHA)