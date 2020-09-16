Son dakika haberleri: Terör örgütünde çözülme devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Terör örgütünde çözülme devam ediyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri: Terör örgütünde çözülme devam ediyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen1 örgüt mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi" denildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Terör örgütünde çözülme devam ediyor - Son Dakika

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