Son dakika haberleri: Terör örgütünde çözülme devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta ikna yoluyla 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütünde ikna yoluyla çözülme devam ediyor, 1 örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Şırnak İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edilen1 örgüt mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 154'e yükseldi" denildi.

(İHA)