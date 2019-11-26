Son Dakika Haberleri: Terör örgütünde çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu
Son Dakika Güncel Terör örgütünde çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu - Son Dakika

Terör örgütünde çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Terör örgütünde çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK'lı 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar, bölücü terör örgütünde çözülmeleri hızlandırdı. Terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı.

PKK/KCK terör örgütüne 2015'te katılan "Şoreş Başkale" kod adlı Abdülcelil Kutlar ve "Dijuvar" kod adlı Mehmet Kuşci, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesi sınır hattında Van ve Şırnak TEM Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim oldu.

Öte yandan, Suriye Aynularab bölgesinden 2 terörist, jandarma ikna timlerinin çalışmaları neticesinde, M-16 silahı ve telsizleri ile birlikte Suriye'den kaçarak Şanlıurfa'da sınır birliklerine teslim olmuştu.

Buna göre, 2019'da 235 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığındığı kaydedildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı Ali Babacan'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt: Çalışmalarımıza dışarıdan bilgi ve tecrübesiyle destek veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:11:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütünde çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]