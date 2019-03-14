Son Dakika Haberleri: Terör Örgütünde Çözülmeler Devam Ediyor

Terör Örgütünde Çözülmeler Devam Ediyor

1 saat önce

Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

Terör Örgütünde Çözülmeler Devam Ediyor, System.String[]
Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikisi kadın 7 PKK'lı terörist teslim oldu.

Son dönemlerde düzenlenen operasyonlarla yok olma noktasına gelen terör örgütü PKK'daki çözülmeler devam ediyor. Bu kapsamında terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gelen ikisi kadın 7 terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan 7 teröristin jandarma ekiplerince emniyet güçlerine teslim edildikleri, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

Silopi, Şırnak, PKK, 3. Sayfa
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