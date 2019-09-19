Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
52 dakika önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 4'ü kadın 6 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK
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