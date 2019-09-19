Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Silopi'de 4'ü kadın 6 terörist teslim oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 4'ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.