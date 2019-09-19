Son Dakika Haberleri: Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
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Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

9 dakika önce

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor Silopi'de 4'ü kadın 6 terörist teslim olduŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Silopi'de 4'ü kadın 6 terörist teslim oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 4'ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Silopi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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