Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
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Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor Silopi'de 4'ü kadın 6 terörist teslim olduŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
Silopi'de 4'ü kadın 6 terörist teslim oldu
ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4'ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçan 4'ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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