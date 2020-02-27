Terör örgütünden ikna çalışmasıyla ayrılanlar - Son Dakika
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Terör örgütünden ikna çalışmasıyla ayrılanlar

6 saat önce

Anadolu Ajansı Editör Masası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtladı. (12)

İçişleri Bakanı Soylu, başlattıkları ikna çalışmalarıyla bu yıl 48 teröristin örgütten ayrıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütünden ayrılması için ikna ettiğimiz 273 kişi, terör örgütünün bu iklimden ikna edip götürebildiği 130 kişi... Bu, bizim terör örgütünün içerisine duhul etme kabiliyetimizin, terör örgütlerinin ikna kabiliyetinden çok daha üstün, yüksek olduğunu ve doğru bir istikamette gittiğimizin belki de en önemli delilidir."

Terör örgütünden ikna çalışmasıyla ayrılanlar

Anadolu Ajansı, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:20 Kaynak: AA
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