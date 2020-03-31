Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor - Son Dakika

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Terör örgütünden ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor
6 saat önce
Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması neticesinde, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. Bu kapsamda bugün, Seher Aktan isimli terör örgütü mensubu, emniyet ve jandarmanın ikna çalışması sonucu örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020'nin ilk 3 ayında sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı, 67'ye yükseldi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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