Terör örgütünden kaçan 2 çocuk, Şanlıurfa'da teslim oldu - Son Dakika

SURİYE'nin Haseke kentinde terör örgütü PKK/ YPG'den kaçan 15 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

İsimleri açıklanmayan 15 yaşındaki erkek ile 16 yaşındaki kız çocuğu, 2 ay önce terör örgütü yandaşlarınca kültürel etkinliklere katılma bahanesiyle ailelerinden alınarak Suriye'ye götürüldü. Haseke kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin kamplarında silahlı eğitim verilen çocukların ailelerinin başvurusunun ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin irtibat kurduğu çocuklar, terör örgütünden kaçıp sınırı geçerek Şanlıurfa'ya geldi. Sınır hattında teslim alınan çocuklar, ifadelerinin ardından yaşları küçük olduğu için devlet korumasına alındı.