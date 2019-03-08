Son Dakika Haberleri: Terör Örgütünden Kaçan 2'si Kadın 4 Terörist Teslim Oldu

Terör Örgütünden Kaçan 2'si Kadın 4 Terörist Teslim Oldu

33 dakika önce

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör Örgütünden Kaçan 2'si Kadın 4 Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 4 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından teslim alınan teröristlerin ifadelerinin emniyette devam ettiği bildirildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Irak, Habur Sınır Kapısı, 3. Sayfa
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