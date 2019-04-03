Son Dakika Haberleri: Terör Örgütünden Kaçan 2'si Kadın, 5 Terörist Teslim Oldu

Terör Örgütünden Kaçan 2'si Kadın, 5 Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki, Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör Örgütünden Kaçan 2'si Kadın, 5 Terörist Teslim Oldu, System.String[]
PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 5 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki, Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Bölücü örgüt içindeki çözülmenin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın, 3'ü erkek olmak üzere 5 terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan teröristlerin ilçe emniyet müdürlüğüne teslim edilerek sorgularının devam ettiği bildirildi.

Örgüt içinde çözülme sürüyor

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından kararlılıkla yürütülen operasyonlardan dolayı örgüt içinde başlayan çözülmelerin devam ettiği ve fırsatını bulan teröristlerin örgütten kaçarak teslim olduğu bildirildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:48 Kaynak: İHA

PKK, Habur Sınır Kapısı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 16:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Örgütünden Kaçan 2'si Kadın, 5 Terörist Teslim Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]