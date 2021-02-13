İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubunun ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. 2006 ve 2014 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının, son olarak Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 25'e yükseldi.

ANKARA,