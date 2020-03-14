Terör örgütünden kaçan H.D., ikna edilerek ailesine teslim edildi - Son Dakika

Terör örgütünden kaçan H.D., ikna edilerek ailesine teslim edildi

İSTANBUL - Suriye'de PYD/ YPG terör örgütünde faaliyet gösteren ve terör örgütünün korkunç yüzünü görerek örgütten kaçma planları yapan H.D., İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailesiyle yaptıkları görüşmeler neticesinde ikna edilerek ailesine teslim edildi.