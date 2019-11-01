Son Dakika Haberleri: Terör örgütünden kaçan mahkum evlat nöbetindeki ailelere destek verdi
Son Dakika Güncel Terör örgütünden kaçan mahkum evlat nöbetindeki ailelere destek verdi

Terör örgütünden kaçan mahkum evlat nöbetindeki ailelere destek verdi

7 saat önce

Terör örgütü PKK'nın içyüzünü görüp örgütten kaçarak Türkiye'ye dönen ve pişmanlık yasasından yararlanarak cezaevine gönderilen mahkum, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere, mektup göndererek destek verdi.

Terör örgütünden kaçan mahkum evlat nöbetindeki ailelere destek verdi, System.String[]

Terör örgütü PKK'nın içyüzünü görüp örgütten kaçarak Türkiye'ye dönen ve pişmanlık yasasından yararlanarak cezaevine gönderilen mahkum, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere, mektup göndererek destek verdi.

Diyarbakır'da 2 aydır HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile oturma eylemde olan ailelere bir destek de cezaevinde tutuklu bulunan ve pişmanlık yasasından yararlanarak PKK'dan kaçıp teslim olan eski bir örgüt mensubundan geldi. Evlat nöbeti tutan ailelere destek verdiğini belirten eski PKK'lı gönderdiği mektupta, ailelerin duruşları karşısında saygı ile eğildiğini aktardı. Mahkum, "Değerli anne ve babalar teröre de bir darbede siz vurdunuz. Değerli anne ve babalar teröre ve onun destekçilerine bir darbede siz vurdunuz. Hacire anne ile başlayan bu mücadeleyi siz sürdürdünüz. Bu onurlu ve şerefli mücadelenizin sonunda evlatlarınızı terörün elinden alarak bu ülkeye getireceğinize inanıyorum. Tekrar Allah yardımcınız olsun" dedi.

Mektupla ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve 2 aydır HDP il binası önünde PKK tarafından 5 yıl önce kaçırılan oğlu er Vedat Kaya için evlat nöbetinde olan baba Şehmus Kaya, gönderilen mektup için teşekkür etti. Mahkumun tez zamanda çıkıp ailesine kavuşmasını dileyen acılı baba, "Bize gönderdiği bu mektup çok önemlidir. Sizin aracılığınızla cezaevinde bulunan ve pişmanlık duyup PKK'dan kaçarak devlete sığınan mahkumlara teşekkür ederim" diye konuştu

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
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