- Terör örgütünden kaçan Münbiçli anne oradaki zulmü anlattı
Terör örgütünün zulmünden kaçtılar
CERABLUS - Münbiçli 7 kişilik İbrahim ailesi PKK/PYD örgütünün zulmünden kaçarak Türkiye
'nin güvenli hale getirdiği Carablus'a yerleşti. Eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaklaşık 6 aydır Carablus'ta yaşayan anne Oruba İbrahim, evlerine yeniden dönmek için terör örgütünün Münbiç'ten çıkarılmasını istedi.
Münbiç'te yaşayan 7 kişilik İbrahim ailesi, yaklaşık 6 ay önce PKK/PYD terör örgütünün baskıları nedeniyle evlerinden kaçarak Türkiye'nin güvenli hale getirdiği Carablus'a yerleşti. Tek gözlü bir odada yaşam mücadelesi veren anne, baba ve küçük yaştaki 5 çocuk, Münbiç'e dönecekleri günü iple çekiyor. Münbiç terör örgütünden temizlendikten sonra evlerine dönmek istediklerini söyleyen Oruba İbrahim, terör örgütünün oradaki insanlara zulüm ettiğini ve buz yüzden kaçmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.
Bize her zaman zulüm ettiler
Eşi Abdo İbrahim'in ÖSO saflarında terör örgütüne karşı savaştığını söyleyen Oruba İbrahim, " Benim kocam ÖSO askeri. Münbiç'ten kaçtık. Orada bize zulüm ettiler. Evimize dönmek istiyoruz, evimizde oturmak istiyoruz. Her zaman bizi tehdit ediyorlardı. Oğlumdan dolayı korktum, kocamdan dolayı korktum, küçük oğlumdan dolayı korktum. Onları zorla askere alacaklar diye korktum" dedi.
Evlerini işgal ettiler
Terör örgütünün evlerine zorla el koyduğunu söyleyen İbrahim, " Bizi evimizden çıkarttılar. Evimize zorla el koydular. Evimize gidemedik. Evimizi işgal ettiler, hiçbir şey almamıza müsaade etmediler. Bize zulüm etiler. Patlamalar oluyor. İnsanlar ölüyor. DAEŞ gibi yapıyorlar. İnsanları cezaevine koyup çok işkence ediyorlar" diye konuştu.