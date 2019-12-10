Son Dakika Haberleri: Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu
Son Dakika Güncel Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu - Son Dakika

Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu

7 saat önce

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan bir terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu, System.String[]

Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan bir terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2013 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan E.B'nin ikna çalışmaları sonucu dün Habur Sınır Kapısında teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Şırnak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rasulayn'da teröristlerin tuzağı önlendi! Köy evinde 565 havan ele geçirildi
Şarkıcı Yılmaz Çelik çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 00:08:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]