Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2013 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan E.B'nin ikna çalışmaları sonucu dün Habur Sınır Kapısında teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

Terör örgütü PKK 'nın Irak 'taki kamplarından kaçan bir terörist Şırnak 'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

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