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Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist sınır kapısında teslim oldu
7 saat önce
Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan bir terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:02 Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan bir terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 2013 yılında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan E.B'nin ikna çalışmaları sonucu dün Habur Sınır Kapısında teslim olmasının sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla kent genelinde sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
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