Terör Örgütünden Kaçan Şahıs Güvenlik Güçlerine Teslim Oldu

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'dan kaçarak Öncüpınar Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'dan kaçarak Öncüpınar Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.



PYD/PKK'dan kaçan A.L (27) adlı terörist, Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanan A.L. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. A.L. adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

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