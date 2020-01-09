Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 teröristin Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

2020 İTİBARIYLA 8'E YÜKSELDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi.

BAKANLIK'TAN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İkna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle teslim olan 5 teröristle birlikte 2020 yılının ilk haftasında teslim olan terörist sayısı 8'e yükseldi" denildi.