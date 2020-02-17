Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu

7 saat önce

Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK/ YPG mensubu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis'in Çobanbey bölgesinde ve Şanlıurfa Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim oldu.

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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