Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

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Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor: 2 terörist teslim oldu
7 saat önce
Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinden kaçan terör örgütü PKK/ YPG mensubu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis'in Çobanbey bölgesinde ve Şanlıurfa Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim oldu.
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