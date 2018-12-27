Terör Örgütünden Kadınlara Tecavüz Cezası
42 dakika önce İlandır
Güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist ifadesinde kaçmaya çalıştığı için ceza olarak tecavüze uğradığını söylerken, bir başka terörist ise tecavüz sonucu hamile kalan bir kadın teröristin nehre atılarak öldürüldüğünü belirtti.
Güvenlik güçlerine teslim olan bir kadın terörist ifadesinde kaçmaya çalıştığı için ceza olarak tecavüze uğradığını söylerken, bir başka terörist ise tecavüz sonucu hamile kalan bir kadın teröristin nehre atılarak öldürüldüğünü belirtti.
Güvenlik güçlerine teslim olan Havin
Roj kod adlı kadın terörist, ifadesinde Suriye
'nin Derik
şehrinde 1 ay boyunca yeni katılım eğitimi aldığını, eğitimler esnasında örgütün iç yüzünü anlayarak kaçmaya karar verdiğini ancak kaçarken yakalanarak zindana atıldığını ve zindanda kaldığı süre zarfında Kemal kod adlı teröristin kendisine defalarca tecavüz ettiğini belirtti. Zindanda yaşadıklarının örgüt için sarfettiği olumsuz söylemlerine karşılık verilen bir ceza olduğunu söyleyen kadın terörist, "Yaşadıklarımı herkesle paylaşmak istiyorum. Benim başıma gelenler gençlere ibret olsun, terör örgütünün gerçek yüzünü herkes görsün" dedi.
Güvenlik güçlerine teslim olan Gülistan kod adlı terörist ise ifadesinde, sözde örgüt üst düzey yöneticisi olan Ebubekir kod adlı teröristin Rojin
kod adlı kadın teröriste tecavüz ettiğini ve hamile bıraktığını, bu durumun ortaya çıkması üzerine kadın teröristin 6 aylık hamile iken Dicle
Nehri'ne atılarak öldürüldüğüne şahit olduğunu söyledi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:42 Kaynak: İHA
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