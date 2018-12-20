Son Dakika Haberleri: Terör Örgütüne Ağır Darbe

Terör Örgütüne Ağır Darbe

2 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Terör Örgütüne Ağır Darbe, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonlarına devam eden güvenlik güçleri, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk alanında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cengiz Yaman Operasyonu" icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında Payamlı köyü kırsalı Şeyhömer (Mişare) Dağı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanılan sığınak ve barınaklarda 13 adet kaşık, 3 çaydanlık, 2 tencere, 8 bardak, 5 kilogram zeytin, 2 balta, EYP yapımında kullanılan 7 adet pil bloğu, bir radyo, bir traş makinesi, 20 milimetre sera naylonu, bir kilogram çay, bir sırt çantası, yarım kilo tütün, bir kazma, 11 adet ilaç ve çok sayıda muhtelif yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyanlar haricindeki malzemeler yerinde imha edilmiş olup, sığınak ve barınaklar kullanılmaz hale getirildi" denildi.

(Selami Deniz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:06 Kaynak: İHA

PKK, Eruh, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristler, Nusaybin'e 500 Metre Mesafedeki Kamışlı'ya Zırhlı Nöbet Kuleleri Getirdi ABD'nin Suriye'deki Tüm Askerlerini Çekmeyi Düşündüğü Açıklandı

Son Dakika! İsrail'den Suriye'deki Gerilimi Tırmandıracak Çıkış: Saldırılarımızı Artıracağız Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:28:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terör Örgütüne Ağır Darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]