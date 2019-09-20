Son Dakika Haberleri: Terör örgütüne ağır darbe
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Terör örgütüne ağır darbe

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) koordinesinde, 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Terör örgütüne ağır darbe, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) koordinesinde, 16 Eylül'de Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, 16 Eylül'de, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği ve 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisinin paylaşıldığı hatırlatıldı.

Yapılan çalışma neticesinde, hava harekatında en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Eylül, Irak, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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