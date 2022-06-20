Terör örgütüne ağır darbe: "Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
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Terör örgütüne ağır darbe: "Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi"

20.06.2022 09:43
Terör örgütüne ağır darbe: "Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce başlatıla Eren Abluka-2 operasyonu neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce başlatıla Eren Abluka-2 operasyonu neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonun detayları hakkında yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Akbal köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyon neticesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucularının yer aldığı timlerce başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu çerçevesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte 1 adet M-16 Piyade tüfeği, 1 adet AKS-47 Piyade tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildiği öğrenildi.

(İHA)

YORUMLAR
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Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri | İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi Soylu: Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 terörist etkisiz hale getirildi Soylu: Ape Musa gücü olarak bildiğimiz, sözde o güçten 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütüne ağır darbe: 'Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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