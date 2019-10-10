Son Dakika Haberleri: Terör örgütüne ait 181 hedef ateş altına alındı
Son Dakika Güncel Terör örgütüne ait 181 hedef ateş altına alındı

Terör örgütüne ait 181 hedef ateş altına alındı

33 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile gece yarısına kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Terör örgütüne ait 181 hedef ateş altına alındı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile gece yarısına kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" denildi.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:28 Kaynak: DHA
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