Son Dakika Haberleri: Terör örgütüne darbe üstüne darbe
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Terör örgütüne darbe üstüne darbe

1 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
KUZEY IRAK'TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
Terör örgütüne darbe üstüne darbe
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Çukurca, Hakkari, Güncel
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