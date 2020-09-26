Terör örgütüne darbe üstüne darbe - Son Dakika

Terör örgütüne darbe üstüne darbe
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-1 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Yıldırım operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 2, Şırnak'ta 3 olmak üzere toplam 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
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