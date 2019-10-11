Son Dakika Haberleri: Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis istemi
Son Dakika Güncel Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis istemi

Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis istemi

2 saat önce

VAN'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklanan H.D. (64) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 15 yıl hapis istemi, System.String[]

VAN'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklanan H.D. (64) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Van'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Z.K., adlı kadın teröristin polis ifadesinde PKK'ya katılmasını sağlayan kişinin H.D., olduğunu belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Aile içi şiddet yaşayan ve aynı zamanda yakını olan Z.K.,'yı terör örgütüne katılmasını sağladığı gerekçesiyle 20 Haziran günü tutuklanan sanık H.D., hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamladı. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık H.D.,'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, sanığın yeğeninin de terör örgütüne katılımını sağladığı, söz konusu teröristin ise 11 Eylül 2011'de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İddianemede sanık H.D.,'nin örgüte katılmaya ikna ettiği Z.K'nın, biletini alarak gönderdiği belirtilerek, "H.D'nin eyleminin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle örgüte üye olma suçunu işlediği, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli kanaatin oluştuğu anlaşılmaktadır" denildi.


Polis, PKK, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:10 Kaynak: DHA
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