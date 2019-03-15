Terör Örgütüne Finans Sağlayan 8 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta terör örgütüne finans sağlayan 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde PKK/KCK/YPG terör örgütlerine finans desteği sağlayan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "2017-2018 yıllarında 1 milyon 365 bin TL finans sağladığı tespit edilen 8 şahsa yönelik 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçu kapsamında 15 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, haklarındaki adli işlemler ise devam ediyor. Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerden birinin kardeşinin PKK/KCK silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici konumunda olduğu, halen Suriye'de BTÖ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Jandarma Genel Komutanlığı, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonlarına aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi.



(İHA)

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