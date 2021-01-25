Terör örgütüne finans sağlayan işadamı tutuklandı - Son Dakika

Terör örgütüne finans sağlayan işadamı tutuklandı

Adıyaman'da bir işadamı terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Adıyaman'da bir işadamı terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne finans sağladığı gerekçesiyle tutuklandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Abuzer A. isimli işadamı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan işadamının terör örgütüne finans desteği sağladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafından 'örgütü yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı. -İHA-

Son Dakika

15 gün önce kendisini vurduğu husumetlisini, şehir meydanında kurşunladı

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok

Bir kütükle mucize keşif! 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu

Ölümüne sebep olduğu adamı değil, aracını kontrol ederek olay yerinden kaçtı

SGK prim yapılandırmasında başvuru sayısı 1 milyon 428 bin oldu

Vatandaşlar şifa deposu olarak bilinen davulga meyvesini ormandan bedavaya topluyor

Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor

Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı