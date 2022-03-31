TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika
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TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE

31.03.2022 15:53

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 5 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne finansman sağladıklarını belirlediği kişilere yönelik soruşturma başlattı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 kişi olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE
TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE
TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE

YORUMLAR
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2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı 2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADIĞI İDDİA EDİLEN 5 KİŞİ ADLİYEDE - Son Dakika
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