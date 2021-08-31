Terör örgütüne finansman sağlayan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şanlıurfa merkez ve Birecik ilçesinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa merkez ve Birecik ilçesinde DEAŞ terör örgütüne finansman sağladıkları belirlenen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

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