Son Dakika Haberleri: Terör Örgütüne "Pençe" Darbesi

Terör Örgütüne "Pençe" Darbesi

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla, terör örgütü PKK'nın kırmızı listedeki elebaşılarından Mehmet Soysüren'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör Örgütüne
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla, terör örgütü PKK'nın kırmızı listedeki elebaşılarından Mehmet Soysüren'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyine hava harekatı gerçekleştirildi.

Üç günlük izlemenin ardından yapılan hava harekatında "aranan terörist" listesinden kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde elebaşılarından "Savaş Porsipi" kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi.

Söz konusu teröristin terör örgütünün sözde "özel güç" sorumlusu olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:37 Kaynak: AA

PKK, Irak, Güncel
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