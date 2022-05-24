Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

24.05.2022 13:39
Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 kişi terör örgütü PKK'ya üye olması suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 3 kişi terör örgütü PKK'ya üye olması suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Terör Örgütüne Üye Olma' gerekçesiyle H.S., A.E. ve R.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

Şahıslar ifade işlemleri için TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - ADIYAMAN

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Adıyaman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 3 gözaltı Adıyaman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 3 gözaltı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Örgütü, Adıyaman, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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