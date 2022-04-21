Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı - Son Dakika
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Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı

21.04.2022 12:38
Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütüne yardım eden şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütüne yardım eden şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jasat ekipleri, PKK/KCK-YPG/YDG-H terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu iddia edilen S.M. isimli şahsı yakalamak için ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada S.M. isimli zanlının Karaköprü ilçesinde olduğu adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri ortak operasyonla S.M. isimi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı

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Şanlıurfa, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı - Son Dakika


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