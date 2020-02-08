Terör örgütüne yardım yataklık eden muhtar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terör örgütüne yardım yataklık eden muhtar tutuklandı - Son Dakika

Terör örgütüne yardım yataklık eden muhtar tutuklandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu ve uzun zamandır terör örgütüne yardım ettiği tespit edilen Kali Mahallesi Muhtarı Cemil kod olan Ç.D. isimli şüpheli tutuklandı.

Terör örgütüne yardım yataklık eden muhtar tutuklandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu ve uzun zamandır terör örgütüne yardım ettiği tespit edilen Kali Mahallesi Muhtarı Cemil kod olan Ç.D. isimli şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu, uzun zamandır Lice ilçesinde faaliyet gösteren bir eczanede, eczacı kalfası olarak çalıştığından dolayı terör örgütü yöneticilerince kendisine gönderilen ilaç listesine göre ve yaralanan, sağlık sorunları olan örgüt mensuplarının tedavilerinin tamamlanması için çok miktarda tıbbi malzeme temin ettiği yönünde bilgiler bulunan, Lice İlçesi Kali Mahallesi Muhtarı Cemil Kod Ç.D. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak Lice ilçesinde belirlenen adreste operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan operasyonda, bahse konu Cemil Kod Ç.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(Rıdvan Kılıç - Hasan Dayan/İHA)

Diyarbakır, Lice, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:45 Kaynak: İHA
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